Жильцы воронежской многоэтажки задыхаются от трупного запаха в подъезде

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:03:03+03:00

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Истории, в которую попали жильцы одного из подъездов многоэтажки на улице Машиностроителей, не пожелаешь и врагу. В середине июня жильцы обратили внимание на трупный запах, прокрадывающийся через двери квартир. Тогда одна из собственниц вспомнила, что давно не видела соседа… Дальше – как в страшном кино. Приехали родственники и спецслужбы, вскрыли дверь, а там тело соседа.

- От жары труп разложился, - рассказал один из соседей в паблике «Подслушано Воронеж» в соцсети «Вконтакте». - Когда его выносили из квартиры сотрудники спец службы, пакет порвался. Тащили его по ступенькам, с третьего этажа по первый остался трупный жир и ужасный запах.

Жильцы сразу обратились в УК с заявкой на мытье и дезинфекцию подъезда, но это не помогло. Прошло уже десять дней, а запах стоит прежний.

- Родственники умершего предлагают скинуться соседями, вызвать службу СЭС и сделать дезинфекцию за 3500,но никто из соседей не хочет, - продолжает автор сообщения. - Сами родственники ничего не хотят предпринимать.

В пресс-центре ЖКХ жильцам дома порекомендовали решать вопрос с родственниками покойного, поскольку дезинфицировать надо не только подъезд, но и квартиру – запах распространяется из нее. Что касается подъезда, то затраты на его обработку можно взыскать в судебном порядке с наследников при оформлении ими собственности или сделок с квартирой покойного. Для этого надо сохранить все чеки и документы на проведение дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU