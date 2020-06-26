В начале июля откроют движение по воронежскому участку трассы "Дон" в обход Павловска

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:12:00+03:00

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В Воронежской области готовится к открытию участок трассы М-4 «Дон» в обход с.Лосево и г.Павловска. «Автодор» сообщил об укладке асфальта на 100 последних метрах дороги. Рабочие приступили к нанесению разметки, устанавливают барьеры, монтируют линию освещения, идет наладка автоматизированной системы управления дорожным движением и системы взимания платы. Движение планируют открыть в начале июля, к началу сезона отдыха на юге России.

Напомним, протяженность нового участка М-4 составляет более 85 километров. Он проходит по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов области. Дорога имеет четыре полосы движения с разделенными встречными потоками и разноуровневыми развязками. На новом участке установят два пункта оплаты: на 636 и на 672 километрах автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU