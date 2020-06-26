2020-06-26T14:53:46+03:00
Общество

Жители воронежского райцентра превратили любимое место отдыха в свалку

Лесники вывезли с поляны 1,5 кубометра мусора
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях сотрудники Новохоперского и Бутурлиновского лесничеств провели очередной субботник в рамках экологической акции «Чистый лес». На этот раз они отправились в любимое место отдыха жителей Бутурлиновки – поляну, расположенную в 21-м квартале Козловского участкового лесничества.

- Здесь для отдыха благоустроили территорию, установили столы и лавки. Но, к сожалению, некоторые из них оставляют после себя мусор. Более 1,5 кубометров бытовых отходов собрали с лесной поляны участники акции, - рассказали в пресс-службе управления лесхоза воронежской области.

Кроме того сотрудники Новохоперского лесничества убрали лесополосу вдоль автодороги Новохоперск-Поворино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области снова продлили режим самоизоляции
Сбитый машиной лисенок, которого выхаживают воронежцы, пошел на поправку
В Воронеже нашли мотоциклиста, сбившего 16-летнего подростка и сбежавшего
Кассационный суд признал увольнение воронежской чиновницы в связи с утратой доверия законным
В 2020 году уже 44 воронежца заразились ветряной оспой
Владимир Нетёсов: «Результаты работы системы здравоохранения области в рамках программы ОМС-2019 говорят о выполнении поставленных задач»
Трем жителям Воронежской области грозят штрафы за собрание дома, проведенное в период эпидемии коронавируса
Жители воронежского райцентра превратили любимое место отдыха в свалку
Адвокаты вернут в воронежскую казну 40 миллионов рублей
В Воронеже предпринимателям рассказали, как получить финансирование от Фонда содействия инновациям
В Воронежской области 13-летняя девочка слетела с мотоцикла
В налоговой воронежцам напоминают о порядке получения льгот
Воронежцев ждут жаркие выходные
В Воронежской области 26 июня умер еще один человек с коронавирусом
На выходных в Воронеже и области инспекторы устроят «сплошные» проверки автомобилистов
Новую воронежскую инфекционную больницу поставили на кадастровый учет
В Воронеже пострадавшая в ДТП с полицейским пенсионерка умерла
В Воронежской области 26 июня выздоровело еще 109 человек после коронавируса
В Воронеже у бывшего замглавы регионального ГИБДД нашли имущество еще на 14 млн рублей
Поправки в Конституцию: шанс оставить свой след в истории
Ночью в Воронеже сгорел двухэтажный магазин
В Воронежской области «Шевроле Круз» влетел в дерево: погибла 19-летняя девушка
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Воронежским учителям выплатят компенсации за работу на ЕГЭ
В Воронежской области 26 июня коронавирус выявили еще у 193 человек