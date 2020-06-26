Жители воронежского райцентра превратили любимое место отдыха в свалку
На днях сотрудники Новохоперского и Бутурлиновского лесничеств провели очередной субботник в рамках экологической акции «Чистый лес». На этот раз они отправились в любимое место отдыха жителей Бутурлиновки – поляну, расположенную в 21-м квартале Козловского участкового лесничества.
- Здесь для отдыха благоустроили территорию, установили столы и лавки. Но, к сожалению, некоторые из них оставляют после себя мусор. Более 1,5 кубометров бытовых отходов собрали с лесной поляны участники акции, - рассказали в пресс-службе управления лесхоза воронежской области.
Кроме того сотрудники Новохоперского лесничества убрали лесополосу вдоль автодороги Новохоперск-Поворино.
ИСТОЧНИК KP.RU