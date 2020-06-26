Адвокаты вернут в воронежскую казну 40 миллионов рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:35:55+03:00

Тяжба продолжалась семь лет Фото: из архива «КП»

Суд нашел грубые нарушения в договорах между адвокатской конторой и «Воронежпассажиртрансом»

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Прокуратура Воронежской области сообщила о решении Воронежского областного суда отказать адвокатской конторе «Бородин и партнеры» в пересмотре ранее вынесенного судебного постановления о возврате в городской бюджет 40 млн рублей.

Основанием для обращения в суд стала прокурорская проверка, которая выявила, что муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» заключило с адвокатами договоры об оказании юридической помощи по истребованию имущества из чужого незаконного владения. При том, что у администрации города есть в штате собственный юрист.

- При недостаточности средств у предприятия по данным обязательствам должен был отвечать собственник имущества предприятия, администрация города, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Выяснилось также, что договоры заключены с грубыми нарушениями, в них не указаны объемы работ стоимостью 40 миллионов рублей, условия, сроки и иные обстоятельства сделки.

Более того - у лица, подписавшего договор от имени предприятия, отсутствовали полномочия на заключение таких договоров.

В ноябре 2013 года Воронежский областной суд по представлению прокурора области постановил взыскать с адвокатов в пользу города ранее выплаченные денежные средства. Законность решения подтвердили Верховный и Конституционный суды. Но адвокаты обжаловали судебный акт Воронежского областного суда в Европейский Суд по правам человека.

13 ноября 2018 года Европейский Суд по правам человека установил нарушение в части правовой определенности при рассмотрении вопроса о восстановлении прокурору сроков для принесения апелляционного представления.

- При этом допущенное нарушение, носящее процессуальный характер, не ставит под сомнение результаты правильности рассмотрения дела по существу. Европейский Суд постановил, что установление нарушения само по себе является достаточной компенсацией, оно не является основанием для пересмотра обоснованного решения, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

Таким образом, 23 июня 2020 года адвокатам адвокатской конторы «Бородин и партнеры» отказано в пересмотре судебного постановления Воронежского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU