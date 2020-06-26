Воронежцев ждут жаркие выходные

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:51:06+03:00

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Синоптики сулят воронежцам жаркие и солнечные выходные на этой неделе. По их прогнозам, в субботу, 27 июня, днем будет +27-29, ночью около 15 градусов, без осадков. В воскресенье, 28 июня, днем - 28-30 градусов выше нуля, ночью +19. В последний день недели велика вероятность грозы и дождя.

В начале новой недели жара, скорее всего, отступит. В понедельник станет прохладнее стразу на пять градусов и прогремят грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU