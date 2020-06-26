Поправки в Конституцию: шанс оставить свой след в истории

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:44:56+03:00

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Абсолютное большинство россиян - 84% - знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом на днях заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Подобный опрос только среди воронежцев ранее проводил институт «Квалитас» и пришел к аналогичному проценту.

Досрочно, с 25 по 30 июня, или же в ключевой день, 1 июля, нам всем предстоит ответить «да» или «нет» изменениям в главный национальный документ. Решение каждого - это часть общественного договора, по которому будем жить не только мы, но и наши будущие поколения.

Активность человека зависит от его гражданской позиции

Принять участие в голосовании могут все, кто достиг 18 лет. Исключение: люди, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы. Достаточно предъявить паспорт или документ, заменяющий его, например, временное удостоверение личности.

С 25 июня по 1 июля все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 - перерывы будут делать только для дезинфекции помещений.1 июля в стране объявлено выходным днем, поэтому проголосовав любым из удобных способов раньше, в этот день можно будет полноценно отдохнуть.

26, а также 29 и 30 июня с 8:00 до 13:00 будет проходить голосование вне помещения. С 18:30 до 20:00 – голосование на придомовых территориях.

27 и 28 июня сделать свой выбор можно будет и на придомовых территориях, с 10:00 до 13:00.

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