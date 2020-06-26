В Воронежской области «Шевроле Круз» влетел в дерево: погибла 19-летняя девушка

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июня примерно в 00.20 в Борисоглебске автомобиль «Шевроле Круз» выехал на обочину и врезался в дерево. Авария произошла у дома №172 по улице Свободы.

За рулем иномарки был 25-летний местный житель. По предварительным данным, он не справился с управлением.

- В результате ДТП пассажир автомобиля - 19-летняя жительница Грибановского района скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 106 ДТП, из них в областном центре – 79, на федеральных трассах - 5, в районах области – 22. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, двое погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU