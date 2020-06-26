В июле запустят несколько чартерных рейсов из Воронежа в Сочи

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:56:06+03:00

Некоторые другие авиакомпании уже открыли продажи билетов на рейсы из Воронежа к Черноморскому побережью Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «Уральские авиалинии» что планирует выполнить несколько чартерных рейсов по маршруту Воронеж - Сочи и Сочи-Воронеж. Вылеты намечены на 5, 9 и 12 июля. По вопросам бронирования билетов пассажирам нужно обращаться в авиакомпанию. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Некоторые другие авиакомпании уже открыли продажи билетов на рейсы из Воронежа к Черноморскому побережью. В Сочи воронежцев будут доставлять авиакомпания NordStar - с 15 июня и «ЮТэйр» - со 2 июля. А в Симферополь полетит Nordwind Airlines - с 28 июня.

Принимать гостей курорты Крыма и Краснодарского края готовы, однако в каждом из них действуют определенные правила, введенные для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Так как они могут меняться, ознакомьтесь обязательно с ними непосредственно перед вылетом.

ИСТОЧНИК KP.RU