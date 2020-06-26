В 2021 году воронежские предприниматели не смогут использовать единый налог на вмененный доход

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:48:39+03:00

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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года не будет применяться. В Воронеже, как и по всей России, организациям и индивидуальным предпринимателям, применявшим ЕНВД, придется перейти на другие режимы налогообложения.

В ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа сообщили, что это может быть, например, упрощенная система налогообложения. Индивидуальные предприниматели, привлекающие не более 15 работников, могут перейти на патентную систему. А бизнесмены, и вовсе не имеющие наемных работников, - на применение налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Телефон для справок единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

Также напомним, что с 1 января 2020 года в Воронежской области можно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Основные преимущества этого налогового режима: можно работать без регистрации в качестве ИП, нет обязанности уплачивать фиксированные страховые взносы, нет необходимости в приобретении и применении контрольно-кассовой техники.

Регистрация простая: необходимо только скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог». И вы не будете обязаны предоставлять налоговую отчетность. Налог к уплате исчисляется автоматически.

При этом ставки «льготные» - 4% при получении доходов от физических лиц и 6% при получении доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU