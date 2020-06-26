26 Июнь 2020 2020-06-26T08:11:33+03:00

Предстоит провести анализ транспортной ситуации и определить, на какие маршруты будет выпущена техника Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Теперь 15 машин ожидают проверки и выход на линии

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25 июня в Воронеж прибыла последняя партия троллейбусов из Москвы. Хотя ранее доставку оставшейся части машин ожидали в июне-июле.

Таким образом, их общее количество составило 15. По предварительной оценке «Воронежпассажиртранса» все троллейбусы, прошедшие перед отправкой капремонт, находятся в исправном состоянии.

- Однако поскольку после принятия решения о передаче они были сняты с линии и не эксплуатировались, специалисты транспортной компании приступили к их комплексной диагностике. Каждую прибывшую единицу электротранспорта обследуют в индивидуальном порядке. По итогам проверки проводятся все необходимые технические процессы. В дальнейшем троллейбусы поставят на учет, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Предстоит провести анализ транспортной ситуации и определить, на какие маршруты будет выпущена техника.

Напомним, первые машины «Мосгортранса» были замечены у нас в городе 9 июня. Эти троллейбусы 2003 – 2007 годов выпуска удалось получить безвозмездно - заплатить нужно было только за перевозку

ИСТОЧНИК KP.RU