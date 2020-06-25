Воронежское УФАС отменило дорожные торги почти на миллиард рублей
"Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2" обратилось к антимонопольщикам с двумя жалобами. Недовольство дорожников вызвали действия аукционной комиссии управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, которая проводила торги на ремонт дорог. Их общая сумма составила без малого миллиард рублей.
В УФАС выяснили, что заявки борисоглебской компании чиновники отклонили якобы из-за "предоставления недостоверной информации о конкретных показателях товара, используемого при выполнении работ". Но фактически это не соответствовало действительности - дорожники предоставили на торги все необходимые документы.
- Таким образом, действия аукционной комиссии были незаконными, а жалобы борисоглебской компании признаны обоснованными,- отметили в УФАС.
Антимонопольщики выдали комиссии предписание об устранении нарушений, то есть отменили итоги аукциона.
ИСТОЧНИК KP.RU