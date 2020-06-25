Воронежское УФАС отменило дорожные торги почти на миллиард рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:02:36+03:00

УФАС отменило торги на ремонт дорог в области почти на миллиард рублей. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

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"Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2" обратилось к антимонопольщикам с двумя жалобами. Недовольство дорожников вызвали действия аукционной комиссии управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, которая проводила торги на ремонт дорог. Их общая сумма составила без малого миллиард рублей.

В УФАС выяснили, что заявки борисоглебской компании чиновники отклонили якобы из-за "предоставления недостоверной информации о конкретных показателях товара, используемого при выполнении работ". Но фактически это не соответствовало действительности - дорожники предоставили на торги все необходимые документы.

- Таким образом, действия аукционной комиссии были незаконными, а жалобы борисоглебской компании признаны обоснованными,- отметили в УФАС.

Антимонопольщики выдали комиссии предписание об устранении нарушений, то есть отменили итоги аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU