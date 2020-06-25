В Воронежской области уже 1185 медиков заразились коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:58:52+03:00

То есть за десять дней COVID-19 выявили у 382 сотрудников

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К 25 июня уже у 1185 медработников в Воронежской области выявили новую коронавирусную инфекцию. При этом только 50 из них получили страховые выплаты в связи с заболеванием COVID-19 при выполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

То есть за десять дней COVID-19 выявили еще у 382 сотрудников - ранее мы сообщали о 803 заражениях.

Если раньше страховые выплаты получили 28 человек, то сейчас к ним прибавилось еще 22.

Напомним, по указу президента от 6 мая работающие с COVID-19 медики получили дополнительные страховые гарантии. Выплаты производятся в случаях смерти медработника, временной нетрудоспособности или инвалидности. Так, в случае временной нетрудоспособности единовременная выплата медику составляет 68 811 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU