Воронежец хотел купить французского бульдога на сайте бесплатных объявлений и потерял 40 тыс

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:25:43+03:00

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За 24 июня жертвами мошенников стали шесть жителей Воронежской области. Самым распространенным видом мошенничества продолжает оставаться хищение имущества под предлогом покупки/продажи товаров или услуг на сайте бесплатных объявлений, отмечают в полиции.

Так, 24-летний парень хотел купить собаку, нашел в интернете объявление о продаже французского бульдога. Пообщавшись по телефону с продавцом, молодой человек перевел тому на карту 40 тысяч рублей. Но на следующий день телефон продавца оказался не доступен.

Будьте бдительны! Не сообщайте незнакомцам паспортные данные, cvv-кoд карты (на обороте), а также пароли, приходящие в смс-сообщениях. Не используйте в интернете номера своих мобильных телефонов, к которым привязаны банковские карты и «Мобильный банк». Не делайте ничего под диктовку.

ИСТОЧНИК KP.RU