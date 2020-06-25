2020-06-25T14:13:47+03:00
Общество

Воронежский губернатор в маске и перчатках первым на участке проголосовал по поправкам в Конституцию

Члены комиссии к нему подошли со всей строгостью
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото из официального канала правительства Воронежской области в телеграм.Фото из официального канала правительства Воронежской области в телеграм.
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Начиная с сегодняшнего дня, 25 июня, можно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. В принципе, сделать это можно в течение недели, вплоть до 1 июля. Этот день объявлен общенациональным выходным. Но чтобы не собиралось много людей на участке, голосование растянули по времени.

Воронежский губернатор Александр Гусев, похоже, стал одним из первых, кто пришел на свой избирательный участок № 14/07 в гимназии им. академика Н.Г. Басова на ул. Карла Маркса. Он был экипирован по всем правилам - в маске и перчатках. Соответствующее видео появилось в официальном профиле правительства области в сети телеграм без четверти девять утра. На нем глава региона показывает из своих рук члену участковой комиссии паспорт, после чего его попросили снять маску и показать лицо. Регистратор пристально смотрит на документ.

- Строгости, может быть, и излишние. Но лучше их соблюдать, - комментирует происходящее Александр Гусев.

За кадром женский голос говорит, что губернатор у них стал первым посетителем.

- Очень большая работа проделана по подготовке избирательных участков: обеспечена возможность социального дистанцирования, санитарная обработка рук, дистанционное общение с членами УИК, есть средства индивидуальной защиты. Все пройдет без срывов и сложностей, - отметил Александр Гусев.

Также он сказал, что ожидает на участках в регионе достаточно высокую явку:

- Мы привыкли к интересу избирателей и достаточно активному посещению участков, но сейчас особый период, поэтому и сделана целая неделя голосования. В жизни не каждого поколения случается, что могут быть внесены такие масштабные изменения в Основной закон, и при этом большинство из них носят социальный характер. Уверен, что явка будет достаточно высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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