Воронежский режиссёр снимет фильм про Бунина

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:03:28+03:00

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Воронежский режиссер-документалист и сценарист Александр Никонов приступил к съемкам фильма про нашего прославленного земляка, писателя и Нобелевского лауреата Ивана Бунина. В этом году страна широко отмечает 150-летие со дня рождения литератора, 2020-й официально объявлен Годом Бунина.

Трехсерийная документальная лента Александра Никонова будет называться «Иван Бунин: три чаши одной жизни». Чтобы придать картине ощущение исторической достоверности автор использует в ней фотографии и кадры кинохроники Бунинской эпохи.

Съемки будут происходить не только в Воронеже, где собственно родился будущий писатель, но также в местах, связанных с жизнью и творчеством Бунина, - в Ельце Липецкой области, деревне Озёрки и её окрестностях, а также в Орле, Ефремове, Москве.

Автор планирует завершить фильм к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU