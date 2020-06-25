2020-06-25T12:24:53+03:00
Общество

За неделю клещи покусали еще 182 воронежца

Всего в этом сезоне жертвами кровососущих стали 1406 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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За неделю еще 182 жителя Воронежской области стали жертвами клещей. С начала нового сезона за медицинской помощью по поводу укуса этими кровосасами обратилось 1406 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это на 27,8% меньше аналогичного периода 2019 года. Вообще специалисты отмечают, что обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

Чтобы обезопасить себя от клещей, при посещении лесов и дачных участков необходимо обработать одежду репеллентами, отпугивающими кровососов. Чаще осматривать себя и близких. Во время убирать валежник и сухую траву на участках.

При присасывании клещей необходимо обратиться для их удаления в поликлинику по месту жительства или в травпункт. Затем в течение 14 дней наблюдать за местом укуса и своим состоянием: при повышении температуры тела, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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