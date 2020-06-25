2020-06-25T12:05:54+03:00
Происшествия

Задержали воронежца, который с найденного телефона через мобильный банк украл 10 тысяч рублей

Хозяин потерял телефон на рыбалке
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали вора, который виртуально украл деньги с чужого счета. Потому что хозяин посеял телефон.

65-летний мужчина в апреле потерял мобильник, когда рыбачил в Южном микрорайоне. В телефоне у мужчины был установлен «Мобильный банк». Нашедший нашел тиелефон и через приложение перевел чужие 10 000 рублей на свой банковский счет.

Современные средства позволяют отследить маршрут банковских операций и подозреваемого вычислили. Оказалось, что телефончик подобрал ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков 37-летний мужчина. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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