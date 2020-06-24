2020-06-24T19:40:13+03:00
Общество

В Воронеже вновь объявили конкурс на передачу в концессию подземных переходов

Протоколы комиссий должны быть подписаны до 16 декабря 2020 года
Олег ИВАНОВ
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Теперь заявки принимаются до 6 августаТеперь заявки принимаются до 6 августаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже вновь объявили конкурс на передачу в концессию подземных переходов по проспекту Революции, улицам Ворошилова и Димитрова. Срок предполагаемых соглашений – двадцать лет.

Ранее уже объявляли о приеме заявок и даже сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы города. Ожидалось, что протоколы комиссий будут подписаны до 26 июня.

Теперь же заявки принимаются до 6 августа 2020 в городском управлении имущественных и земельных отношений. Протоколы комиссий должны быть подписаны до 16 декабря 2020 года.

Объем вложений в реконструкцию подземного перехода на пересечении проспекта Революции и улицы Степана Разина (площадь - 844,9 кв.м.) оценивают почти в 17,4 млн рублей.

По улице Ворошилова (площадь - 478,2 кв.м.) - 11,3 млн рублей.

На перекрестке улиц Димитрова и Волгоградской (площадь - 326 кв.м.) - 7,9млн рублей.

Соглашения предусматривают реконструкцию подземных переходов за счет концессионеров. Также они будут обязаны обеспечить комфортные условия для маломобильных горожан и смонтировать системы видеонаблюдения.

В документации также сказано, что реконструкция может продлиться 24 месяца со дня подписания концессионного соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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