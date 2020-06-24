В Воронеже вновь объявили конкурс на передачу в концессию подземных переходов
В Воронеже вновь объявили конкурс на передачу в концессию подземных переходов по проспекту Революции, улицам Ворошилова и Димитрова. Срок предполагаемых соглашений – двадцать лет.
Ранее уже объявляли о приеме заявок и даже сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы города. Ожидалось, что протоколы комиссий будут подписаны до 26 июня.
Теперь же заявки принимаются до 6 августа 2020 в городском управлении имущественных и земельных отношений. Протоколы комиссий должны быть подписаны до 16 декабря 2020 года.
Объем вложений в реконструкцию подземного перехода на пересечении проспекта Революции и улицы Степана Разина (площадь - 844,9 кв.м.) оценивают почти в 17,4 млн рублей.
По улице Ворошилова (площадь - 478,2 кв.м.) - 11,3 млн рублей.
На перекрестке улиц Димитрова и Волгоградской (площадь - 326 кв.м.) - 7,9млн рублей.
Соглашения предусматривают реконструкцию подземных переходов за счет концессионеров. Также они будут обязаны обеспечить комфортные условия для маломобильных горожан и смонтировать системы видеонаблюдения.
В документации также сказано, что реконструкция может продлиться 24 месяца со дня подписания концессионного соглашения.
ИСТОЧНИК KP.RU