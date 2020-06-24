Родственники сбитого на «зебре» подростка просят воронежцев помочь найти сбежавшего мотоциклиста

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:30:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцев просят помочь в поиске участников ДТП, произошедшего 17 июня в 23.10 у дома №3 по Бульвару Победы. Мотоциклист, двигаясь со стороны улицы 60 Армии в направлении Московского проспекта, сбил 16-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть по «зебре». Мотоциклист с места происшествия скрылся, подростка доставили в больницу.

- Состояние тяжелое, множество переломов, удалена селезенка. Мотоциклист скрылся, прошу оказать любую помощь в поиске, за внушительное вознаграждение. Есть видео материалы. Илья за день до трагедии получил аттестат. Телефон+79507688140. Конфиденциальность гарантирую, - обратились в социальных сетях к горожанам близкие парня.

Ранее мы сообщали, что полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя. Они просят всех, кто стал очевидцем ДТП и может помочь найти его виновника, позвонить по телефонам: 8 (473) 2-51-12-16, 269-60-36, 269-60-79 или 02.

Мотоциклист сбил подростка в Воронеже и скрылся.Максимальный репост! 17 июня в 23.10, на пешеходном переходе Б.Победы д.3, был сбит подросток 16 лет. Состояние тяжёлое, множество переломов, удалена селезёнка. Мотоциклист скрылся, прошу оказать любую помощь в поиске , за внушительное вознаграждение. Есть видео материалы .На фото : Илья за день до трагедии получил аттестат. И два мотоциклиста у ТЦ Арена тел.+79507688140 (конфиденциальность гарантирую)

ИСТОЧНИК KP.RU