Показатели для снятия ограничений в Воронежской области вновь не соответствуют норме

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:45:02+03:00

По двум из трех пунктов ситуация никак не наладится

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24 июня показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, вновь близки к норме, но не дотягивают до нее. Кроме, конечно, тестирования на 100 тысяч жителей, здесь по-прежнему все хорошо: 214,1 (норма 90).

А вот коэффициент распространения инфекции немного подрос: до 0,99 при норме 0,8. Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 также пока не достаточен: 33,6% (норма 50%).

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области 24 июня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о еще двух скончавшихся пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв новой болезни в нашем регионе выросло до 33.

Вместе с тем выздоровели уже 4 047 воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU