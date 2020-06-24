2020-06-24T15:52:38+03:00
Спорт

Воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с 19-летним полузащитником

В предыдущей команде Андрей Никитин отметился 3 забитыми мячами
Олег ИВАНОВ
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Андрей НикитинАндрей НикитинФото: с сайта ФК "Факел"
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Воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с очередным новичком 19-летним Андреем Никитиным. Полузащитник в предыдущем сезоне выступал в составе команды «Рязань». На уровне ПФЛ в зоне «Центр» молодой футболист забил три мяча в 13 матчах.

- Начал свою профессиональную футбольную карьеру Андрей годом ранее в белгородском «Салюте», где действовал на позиции нападающего, провел 21 игру и забил три мяча в ворота соперников, - отметили в пресс-службе воронежского клуба.

Андрей Никитин родился 26 октября 2000 года в городе Орел. Его рост - 178 см, вес - 72 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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