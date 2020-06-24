2020-06-24T15:29:22+03:00
Общество

Облздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса в воронежской офтальмологической больнице

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили, что случаи заражения среди сотрудников медучреждения были, но в быту
Олег ИВАНОВ
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После завершения карантина большинство сотрудников уже приступили к работеПосле завершения карантина большинство сотрудников уже приступили к работеФото: СОЦСЕТИ
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На официальной странице Instagram департамента здравоохранения Воронежской области опровергли случаи массового заболевания COVID-19 в областной офтальмологической больнице.

Однако в облздраве подтвердили, что в течение последних 4 недель в ходе планового тестирования в учреждении или при самостоятельном обращении сотрудников с симптомами ОРВИ были выявлены заболевшие COVID-19. Некоторые из них - бессимптомные носители

- Эпидрасследование показало, что все были инфицированы в быту. После получения положительных результатов тестов учреждение проводило необходимые противоэпидемические мероприятия. Сотрудники изолировались и проходили лечение соответственно своему состоянию. После завершения карантина большинство сотрудников приступили к работе. Так же приступили к работе почти все сотрудники, получавшие стационарное лечение, - объяснили в облздраве.

Ни один из пациентов, как сообщают медики, во время лечения в офтальмологической больнице не заразился новым коронавирусом.

Ранее часть этого медучреждения перепрофилировали под лечение больных коронавирусом. По первоначальной информации для зараженных новой инфекцией там должны были оборудовать 30 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Облздрав опроверг информацию о вспышке коронавируса в воронежской офтальмологической больнице
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