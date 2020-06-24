В Воронеже поймали молодого гонщика на Mitsubishi с 47 нарушениями ПДД

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:45:46+03:00

Общая сумма штрафов составила более 52 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Машину парня в итоге увезли на штрафстоянку

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На набережной Максима Горького в районе дома №33 инспекторы остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем был 23-летний мужчина.

Во время проверки по базам ГИБДД выяснилось, что за водителем уже числится 47 нарушений правил дорожного движения. Оплачивать штрафы юный гонщик не спешил.

- Общая сумма штрафов составила более 52 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в отношении водителя за несвоевременную оплату штрафов составлен административный материал по статье 20.25 КоАП РФ, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Приставов эвакуировали Mitsubishi Lancer на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU