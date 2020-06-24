В Воронеже поймали молодого гонщика на Mitsubishi с 47 нарушениями ПДД
На набережной Максима Горького в районе дома №33 инспекторы остановили для проверки документов автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем был 23-летний мужчина.
Во время проверки по базам ГИБДД выяснилось, что за водителем уже числится 47 нарушений правил дорожного движения. Оплачивать штрафы юный гонщик не спешил.
- Общая сумма штрафов составила более 52 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в отношении водителя за несвоевременную оплату штрафов составлен административный материал по статье 20.25 КоАП РФ, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Приставов эвакуировали Mitsubishi Lancer на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU