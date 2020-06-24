В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:49:53+03:00

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У дома №2а по улице Бурденко столкнулись Renault Logan и Hyundai ix35. На месте ДТП скончался пассажир «Рено», 22-летний парень.

Авария случилась 23 июня примерно в 21.30. В направлении улицы Транспортная ехал 34-летний воронежец на Renault Logan. В тот злополучный момент он решил проскочить по встречной полосе, где и врезался в кроссовер Hyundai ix35 под управлением 42-летнего воронежца.

- Водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Hyundai ix35 - 11-летняя девочка с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области. - Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU