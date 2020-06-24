2020-06-24T11:49:53+03:00
Происшествия

В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень

11-летнюю девочку с телесными повреждениями госпитализировали
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

У дома №2а по улице Бурденко столкнулись Renault Logan и Hyundai ix35. На месте ДТП скончался пассажир «Рено», 22-летний парень.

Авария случилась 23 июня примерно в 21.30. В направлении улицы Транспортная ехал 34-летний воронежец на Renault Logan. В тот злополучный момент он решил проскочить по встречной полосе, где и врезался в кроссовер Hyundai ix35 под управлением 42-летнего воронежца.

- Водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Hyundai ix35 - 11-летняя девочка с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области. - Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы
В центре Воронежа отечественная легковушка сбила 62-летнюю пенсионерку
В Воронеже в столкновении Renault и Hyundai погиб 22-летний парень
В Воронежской области к 24 июня умерли еще два пациента с коронавирусом
Студенты-иностранцы воронежского опорного университета пожаловались на массовые отчисления
Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию
В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек
Каждый шестой воронежец обсуждает свою интимную жизнь с коллегами
В Воронеже ремонтировать дороги будут даже в общероссийский выходной
Перед выходным Воронеж встал в пробках
В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня
В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе