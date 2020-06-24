Каждый шестой воронежец обсуждает свою интимную жизнь с коллегами

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:57:38+03:00

Еще чаще горожане готовы делиться личными секретами с друзьями и родственниками

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47% воронежцев готовы поделиться секретами личной жизни со своими друзьями. Женщины чаще испытывают потребность высказаться (51%), чем мужчины (42%). К таким выводам пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас».

Чаще всего о своих «успехах» или «неудачах» на любовном фронте готовы разговаривать холостые люди или живущие в гражданском браке. При этом чем моложе были участники опроса, тем, по их словам, они более откровенны в кругу своих друзей.

Однако все-таки 52% горожан предпочитают не обсуждать личную жизнь с друзьями.

С коллегами по работе делятся интимными секретами реже - только 17% воронежцев признались в этом. 83% соответственно не склонны распространяться о себе на работе.

А чаще всего личную жизнь обсуждают с родственниками - это делают 64% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU