2020-06-23T19:37:48+03:00
Общество

В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов

Нас ждут температурные качели
Татьяна МИСТЮКОВА
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Пока в городе идет дождь, а к концу недели снова вернется жара.Пока в городе идет дождь, а к концу недели снова вернется жара.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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На этой неделе погода обещает воронежцев удивить. Вчера еще было под 30 градусов, сегодня уже +24, завтра +23. Такая же температура ожидается в четверг, а в пятницу, по данным синоптиков, столбик поднимется до 29 градусов и продержится там субботу и воскресенье. А затем, по данным Гисметео, в понедельник, 29 июня будет уже +23, дождь и гроза. Во вторник- +25 и солнечно, в среду на градус прохладнее и возможен дождь. А в четверг, 2 июля, если верить синоптикам будет днем +22 градуса.

При таких температурных качелях остается только посочувствовать метеочувствительным людям и тем, кто страдает повышенным давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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