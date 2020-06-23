В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
На этой неделе погода обещает воронежцев удивить. Вчера еще было под 30 градусов, сегодня уже +24, завтра +23. Такая же температура ожидается в четверг, а в пятницу, по данным синоптиков, столбик поднимется до 29 градусов и продержится там субботу и воскресенье. А затем, по данным Гисметео, в понедельник, 29 июня будет уже +23, дождь и гроза. Во вторник- +25 и солнечно, в среду на градус прохладнее и возможен дождь. А в четверг, 2 июля, если верить синоптикам будет днем +22 градуса.
При таких температурных качелях остается только посочувствовать метеочувствительным людям и тем, кто страдает повышенным давлением.
ИСТОЧНИК KP.RU