Предприятие выплатит 550 тысяч семье подростка, ставшего инвалидом после ДТП

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:19:54+03:00

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Бутурлиновский суд постановил выплатить организации компенсацию семье 16-летнего парня, ставшего инвалидом после ДТП, устроенного по вине водителя предприятия.

Авария произошла в мае 2019 года. Водитель КамАЗа выехал на встречку и сбил мотоцикл с двумя подростками. В результате ДТП парень получил серьезные травмы, став инвалидом, он проходил длительное лечение, которое не прекращено до настоящего времени. Суд признал, что именно в результате нарушения водителем ПДД мальчик получил тяжкий вред здоровью.

Мать подростка просила взыскать с предприятия, работодателя водителя КамАЗа, 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Суд принял решение взыскать с организации в пользу матери потерпевшего 550 тысяч рублей, а также судебные расходы в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU