Воронежец ударил собутыльника ножом в спину

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:23:11+03:00

Мужчина думал, что убил знакомого, но тот выжил

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Следователи передают в суд дело 28-летнего воронежца, напавшего на знакомого с ножом. К кровавой драме привела посиделка со спиртным.

Инцидент произошел в ночь с третьего на четвертое января на улице Домостроителей. Двое мужчин выпивали, потом, как водится за бутылкой, поругались. В итоге 28-летний хозяин квартиры взял нож и трижды ударил 34 летнего собутыльника в спину. Знакомый потерял сознание, хозяин квартиры полагая, что убил своего визави, скрылся.

Но потерпевшему успели оказать медицинскую помощь, и он выжил, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Теперь 28-летнему воронежцу придется ответить за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU