Воронежец ударил собутыльника ножом в спину
Следователи передают в суд дело 28-летнего воронежца, напавшего на знакомого с ножом. К кровавой драме привела посиделка со спиртным.
Инцидент произошел в ночь с третьего на четвертое января на улице Домостроителей. Двое мужчин выпивали, потом, как водится за бутылкой, поругались. В итоге 28-летний хозяин квартиры взял нож и трижды ударил 34 летнего собутыльника в спину. Знакомый потерял сознание, хозяин квартиры полагая, что убил своего визави, скрылся.
Но потерпевшему успели оказать медицинскую помощь, и он выжил, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
Теперь 28-летнему воронежцу придется ответить за покушение на убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU