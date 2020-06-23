2020-06-23T11:46:07+03:00
Общество

Как в автосалонах "разводят" воронежцев

Сразу несколько клиентов пожаловались на недобросовестных продавцов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото Виктора ЛевшаковаФото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В управление Роспотребнадзора по Воронежской области поступило несколько жалоб на автосалоны. Клиенты рассказали, что при покупке машины в кредит в договорах купли-продажи указывалась недостоверная информация о ежемесячных платежах. Вместе с тем, с суммы кредита по договору взимались деньги на оказание услуг кредитования, «консультационных услуг» с третьими лицами. Стоимость этих «услуг» доходила до 100 000 тысяч рублей!

- Во всех жалобах содержится информация о введении потребителя в заблуждение относительно совершенных сделок, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - Из обращений следует, что многие граждане подписывают документы, понимая, что их права нарушаются, но надеются на дальнейшее урегулирование ситуации. Однако практика показывает, что в дальнейшем восстановить свои права весьма проблематично.

Рецепт тут один – максимально ответственно относиться к подписанию договоров. Специалисты рассказали, что должно насторожить покупателя автосалона: - цена автомобиля на сайте (в рекламе) существенно ниже среднерыночной; - процентная ставка по кредиту, которая указана в рекламе или при первом общении с менеджером, неоправданно низкая (якобы в связи с «госпрограммой»); - при визите в автосалон демонстрация автомобиля постоянно откладывается под различными надуманными предлогами («автомобиль находится в другом месте» и пр.); - сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля (это делается потому, что сотрудник знает, что цена автомобиля возрастет, будут навязаны дополнительные услуги); менеджер «рекомендует» завысить свой доход для одобрения кредита (это незаконно и может привести к плачевным последствиям для гражданина – вплоть до уголовной ответственности); - действия сотрудников часто направлены на то, чтобы заменить изначально заявленный автомобиль на другой (иная модель, марка) – чтобы невозможно было впоследствии сопоставить изначально объявленные условия и документы, оформленные в итоге; - процесс заключения договора затягивается на целый день, сотрудники салона, которые общаются с клиентом, постоянно меняются.

Если вы заметили такие нарушения, откажитесь от покупки. В том случае, если ваши права уже нарушены, для защиты в органы Роспотребнадзора, другие органы государственной власти или в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в автосалонах "разводят" воронежцев
Воронежцы в течение трех дней не смогут получать водительские права в отделении на Холмистой
Второй спецрейс в Воронеж для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении, перенесли
Еще 462 воронежца вылечились от коронавируса
В Воронежской области от коронавируса скончался 31-й пациент
Воронежец хотел заработать на сдаче квартиры, а потерял 136 тысяч
В Воронежской области перевернулся «Фольксваген Транспортер»: водитель погиб
В Воронежской области Борисоглебская больница извинилась перед пациенткой за ужасные условия
Еще 197 воронежцев заболели коронавирусом
Воронежская телевышка будет салютовать в честь парада Победы
Филармония приглашает воронежцев отметить День балалайки
В Воронеже пьяная компания жестко избила тренера по легкой атлетике
В Воронеже активисты расчистили старинный съезд - объект культурного наследия
Во время пандемии коронавируса 11,6 тысяч воронежцев потеряли работу
Девушка из Воронежа пыталась продать шубу, но перевела деньги мошеннице
Родители утонувшей в пруду 4-летней девочки состояли на учете в Воронежской области