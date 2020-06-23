Как в автосалонах "разводят" воронежцев

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В управление Роспотребнадзора по Воронежской области поступило несколько жалоб на автосалоны. Клиенты рассказали, что при покупке машины в кредит в договорах купли-продажи указывалась недостоверная информация о ежемесячных платежах. Вместе с тем, с суммы кредита по договору взимались деньги на оказание услуг кредитования, «консультационных услуг» с третьими лицами. Стоимость этих «услуг» доходила до 100 000 тысяч рублей!

- Во всех жалобах содержится информация о введении потребителя в заблуждение относительно совершенных сделок, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - Из обращений следует, что многие граждане подписывают документы, понимая, что их права нарушаются, но надеются на дальнейшее урегулирование ситуации. Однако практика показывает, что в дальнейшем восстановить свои права весьма проблематично.

Рецепт тут один – максимально ответственно относиться к подписанию договоров. Специалисты рассказали, что должно насторожить покупателя автосалона: - цена автомобиля на сайте (в рекламе) существенно ниже среднерыночной; - процентная ставка по кредиту, которая указана в рекламе или при первом общении с менеджером, неоправданно низкая (якобы в связи с «госпрограммой»); - при визите в автосалон демонстрация автомобиля постоянно откладывается под различными надуманными предлогами («автомобиль находится в другом месте» и пр.); - сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля (это делается потому, что сотрудник знает, что цена автомобиля возрастет, будут навязаны дополнительные услуги); менеджер «рекомендует» завысить свой доход для одобрения кредита (это незаконно и может привести к плачевным последствиям для гражданина – вплоть до уголовной ответственности); - действия сотрудников часто направлены на то, чтобы заменить изначально заявленный автомобиль на другой (иная модель, марка) – чтобы невозможно было впоследствии сопоставить изначально объявленные условия и документы, оформленные в итоге; - процесс заключения договора затягивается на целый день, сотрудники салона, которые общаются с клиентом, постоянно меняются.

Если вы заметили такие нарушения, откажитесь от покупки. В том случае, если ваши права уже нарушены, для защиты в органы Роспотребнадзора, другие органы государственной власти или в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

ИСТОЧНИК KP.RU