Второй спецрейс в Воронеж для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении, перенесли

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:28:41+03:00

Когда организовывали первый перелет, также пришлось сдвинуть время вылета на несколько дней

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Изменилось время вылета рейса из Еревана в Воронеж: теперь самолет должен вылететь 28 июня в 15:10 по местному времени. Хотя раньше вылет борта NGT747 планировался на 23 июня. Все заявки на предварительную регистрацию пассажиров обещают автоматически перенести.

Впрочем, когда организовывали первый подобный вывозной рейс, его также пришлось отложить. Сделали это без объяснения причин. Хотя можно предположить, что не все желающие успели зарегистрироваться.

Выполняет перелет вновь авиакомпания «Armenia». Это коммерческий рейс. Стоимость перелета - от 140 евро. Произвести взаимозачет билета российской авиакомпании невозможно.

В тариф входит 25 кг багажа и 8 кг ручной клади. В целях безопасности кормить на борту не будут. А вот провозить животных можно.

ИСТОЧНИК KP.RU