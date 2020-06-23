Еще 462 воронежца вылечились от коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:12:34+03:00

Область заняла третье место в стране по суточному приросту выздоровевших

Изменить размер текста: A A

О 462 вылечившихся от коронавирусной инфекции сообщил 23 июня региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. Воронежская область заняла третье место в России по суточному приросту выздоровевших после COVID-19.

Таким образом, по состоянию на 23 июня, коронавирус победили 3640 жителей Воронежской области. К сожалению, пополнилась и печальная статистика - умер 31-й пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU