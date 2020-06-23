В Воронежской области от коронавируса скончался 31-й пациент

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:15:04+03:00

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23 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил о новом летальном случае - от COVID-19 скончался 31-й пациент.

Напомним, всего с начала наблюдений коронавирус диагностировали у 6259 жителей региона. Каждый день регистрируют по две сотни новых заражений. Свободных коек специализированного фонда для лечения COVID-19 сейчас 31,6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU