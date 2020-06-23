В Воронежской области перевернулся «Фольксваген Транспортер»: водитель погиб
Авария произошла в Богучарском районе
Фото полиции
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22 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 129 ДТП, в авариях три человека получили травмы, двое погибли.
Около полудня на 771-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе перевернулся «Фольксваген Транспортер». По предварительным данным полиции, 43-летний житель Курска следовал со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не справился с управлением, допустил опрокидывание в кювет. Водитель от полученных травм скончался до приезда "Скорой".
Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU