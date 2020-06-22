В Воронеже пьяная компания жестко избила тренера по легкой атлетике

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:11:20+03:00

На видео запечатлено, как один из мужчин держит тренера, а другой жестоко наносит удар за ударом Фото: принтскрин видео.

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Вечером 15 июня во дворе жилого комплекса «Вега» в Северном микрорайоне избили главного тренера Воронежской области по легкой атлетике. Об этом в социальных сетях рассказала дочь мужчины Юлия.

По словам девушки, мужчина вышел сделать замечание громкой компании, которая сидела на детской площадке, курила кальян и выпивала.

- Молодой парень, участник боев без правил, видимо, решил «потренироваться» и на пару со своим отцом напал на моего. Они держали ему руки и наносили удары так, что он даже не мог защититься. Хочется обратиться к этой семье: вы знаете, что такое спортивная этика? А что такое договариваться и жить в обществе? Страшно, что эти люди все также будут продолжать жить с нами и вами буквально в паре метров, - пишет Юлия.

На видео запечатлено, как один из мужчин держит тренера, а другой жестоко наносит удар за ударом руками и ногами. Остановила бьющего лишь женщина, оказавшаяся здесь же. И то парень какое-то время порывался вновь вступить в драку.

«КП-Воронеж» обратится в пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области, чтобы выяснить подробности случившегося.

Драка во дворе в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU