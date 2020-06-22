Во время пандемии коронавируса 11,6 тысяч воронежцев потеряли работу
К 22 июня в Воронежской области количество безработных достигло 34,8 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы – 2,9%. Об этом сообщил руководитель регионального департамента труда и занятости населения Юрий Бай.
После 1 марта 2020 года, по официальным данным, потеряли работу 11,6 тысяч человек – это только те, кто официально стал безработным. Это треть от общего количества безработных, состоящих на учете.
Что касается доплат: 4655 безработных жителей региона сейчас получают по 3 тысячи рублей на 6906 несовершеннолетних детей.
Также тем, кто потерял работу после 1 марта будут выплачивать максимальные размер пособия до 1 октября. До того же срока увеличен до уровня МРОТ размер пособий для индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность после 1 марта.
Также в мае 2020 года удалось найти работу для более 1200 граждан. По данным центров занятости населения, сегодня работодатели крупных и средних предприятий не планируют больше увольнений.
ИСТОЧНИК KP.RU