Родители утонувшей в пруду 4-летней девочки состояли на учете в Воронежской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:28:24+03:00

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Оказалось, что родители 4-летней девочки, которая утонула в пруду, состояли на профилактическом учете. Их привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

21 июня в поселке Перелешинский Панинского района выбралась на отдых многодетная семья. Родители привели с собой к пруду семерых детей в возрасте от 2 до 13 лет. К сожалению, уследить за всеми мальчишками и девчонками они не смогли. Роковым оказался пруд «Семнадцатый».

Без присмотра взрослых оказалась 4-летняя девочка, она забралась в воду и утонула. По данным следствия, ЧП случилось около 16.30. Следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Прокуратура организовала проверку органов системы профилактики района по работе с семьей погибшей девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU