2020-06-22T16:48:29+03:00
Общество

Воронежских автомобилистов приглашают присоединить к акции «Звон Победы»

Участники по всей стране собираются поддержать защитников отечества гудками
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже акцию поддержат сразу после окончания парада ПобедыВ Воронеже акцию поддержат сразу после окончания парада ПобедыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 июня по всей стране в течение одной минуты раздадутся гудки различных транспортных средств: от личных автомобилей до поездов и кораблей. Воронежцев также приглашают присоединиться к акции в 12:00 по местному времени.

Всероссийская акция «Звон Победы» пройдет в честь воинов, павших в Великой Отечественной войне, а также в знак приверженности Миру на всей земле.

Получается, что в Воронеже акцию поддержат сразу после окончания парада Победы. Присоединятся к ней, как сообщили в пресс-службе мэрии, и водители городского общественного транспорта. Так что если днем в этот день вы услышите «оркестр» автомобилей, не пугайтесь, а присоединяйтесь.

Напомним, треть воронежцев собирается вживую смотреть парад Победы на площади Ленина. Это мы узнали, проведя опрос вместе с социологической службой «Ваше мнение!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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