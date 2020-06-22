Стало известно, где воронежцы проводят лето 2020 года

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:25:12+03:00

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Аналитики телекоммуникационной компании МТС проанализировали рост интернет-трафика в дачных поселках Воронежа и области. В мае-июне 2020 года наблюдается заметный отток активных интернет-пользователей из городов в пригороды и сельскую местность. Мобильный интернет-трафик в садовых товариществах в Семилукском, Рамонском и Новоусманском районах вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это связано с массовым переселением воронежцев на время самоизоляции на дачи. При этом большинство горожан продолжают работать в удаленном режиме и активно использовать голосовую связь и 4G-интернет в своей трудовой деятельности.

Основное количество голосовых вызовов совершается в дневное время с 11 до 17 часов. При этом по сравнению с маем-июнем прошлого года количество звонков из сельской местности выросло в 1,5 раза. За последние два месяца больше всего звонили из садовых товариществ Рамонского района - СНТ «Озон» в деревне Медовка и СНТ «Лесная поляна» в селе Чертовицы, а также с дач на Дальних и Ближних садах в Воронеже.

Запуск новых базовых станций на популярных дачных направлениях региона позволил обеспечить абонентам высокие скорости LTE, даже в условиях массовости дачного движения в этом году. Как результат, объем сельского интернет-трафика в мае-начале июня 2020 года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего активно работающих воронежцев переселилось в Рамонский район. Например, в садовых товариществах в районе деревни Медовка не только больше всего звонят, но и активнее других используют мобильный интернет. Объем мобильного интернет-трафика в этом населенном пункте в июне 2020 года сравнению с мартом этого года резко вырос в 2,5 раза. Самыми качающими дачными поселками стали также СНТ «Дубрава» и СНТ «Лесная поляна» Рамонского района, СНТ «Авторемонтник» Новоусманского района, а также СНТ «Никольское» и СНТ «Энергия» Воронежа.

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