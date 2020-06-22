В Воронежской области остановили пьяного мотоциклиста на байке без номеров

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:27:31+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции во время очередного рейда остановили 67 пьяных водителей. Так, в Лискинском районе на мотоцикле «Racer» без государственных знаков разъезжал 29-летний пьяный местный житель. В 2016 году его уже лишали прав на 3 года и 2 месяца. Несмотря на это в 2018 году его все же вновь поймали пьяным за рулем. Остается вопрос: каким образом, мужчина все еще на свободе? Впрочем, теперь ему вновь предстоит ответить по статье 264.1 УК РФ, быть может, в этот раз наказание будет суровее.

Также во время рейда 52 водителя допустили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. За перевозку детей без специальных удерживающих устройств оштрафовали 86. Еще 313 автомобилистов поплатились за несоответствие ГОСТу тонировки стекол транспортных средств.

- Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или 02, - напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU