Лоукостер «Победа» открыл перелеты в Воронеж

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:45:39+03:00

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21 июня лоукостер«Победа» приступил к полетам в Воронеж. Рейсы Москва-Воронеж-Москва станут ежедневными. Кроме того, со 2 июля стартуют рейсы в наш город из Санкт-Петербурга. Они будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Перевозчик хотел прийти в наш регионе еще в 2014 году - но тогда не получилось.

21 июня в международный аэропорт Воронеж первым рейсом из Москвы прилетели 153 пассажира. Вылетающие оказалось 141.

- «Победа» приступила к поэтапному восстановлению программы полетов с 1 июня 2020 года. Продажа на рейсы летнего расписания открылась в мае, причем средний тариф был снижен. В расписании лоукостера на летний сезон 2020 года представлено 83 направления по России, - сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Авиакомпания входит в Группу «Аэрофлот». Флот «Победы» состоит из 30 самолетов Boeing737-800.

ИСТОЧНИК KP.RU