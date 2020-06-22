2020-06-22T11:56:29+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейский патруль задержал наркозакладчика

29-летний подозреваемый успел оборудовать 17 тайников
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемый находится в изолятореПодозреваемый находится в изолятореФото: из архива «КП»
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Патрульная машина полиции остановила в Левобережном районе молодого человека. Его поведение вызвало у сотрудников ППС подозрение. И не случайно. При досмотре у гражданина обнаружили свертки с веществом белого цвета.

По результатам экспертизы выяснили, что в пакеты был расфасован наркотик - героин массой 5,17 граммов. Дальнейшая проверка установила, что молодой человек работал закладчиком на территории Воронежа. На его счету оборудование около 17 тайников. С клиентами подозреваемый держал связь через программу-мессенджер.

- Задержанный 29-летний воронежец дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сейчас закладчик находится в изоляторе временного содержания. Ему «светит» до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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