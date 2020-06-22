2020-06-22T10:47:28+03:00
Происшествия

Под Воронежем 11-летний велосипедист попал под колеса ВАЗ-21124

Ребенка доставили в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ребенок получил различные травмы и попал в больницуРебенок получил различные травмы и попал в больницуФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 21 июня, в селе Ямное Воронежской области во дворе дома №11 по улице Надежды под колеса ВАЗ-21124 попал 11-летний велосипедист. Ребенок резко вышел из-за припаркованного автомобиля, и 29-летняя водитель не успела затормозить.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

По факту аварии в полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за минувшие сутки, по данным полиции, на дорогах региона зарегистрированы 83 ДТП, 50 из них в Воронеже. В пяти авариях пострадали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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