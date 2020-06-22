Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев призвали горожан присоединиться к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:07:05+03:00

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22 июня – трагическая для нашей страны дата, день, когда самая кровопролитная за всю человеческую историю война ворвалась на ее территорию. Сегодня мы отдаем дань памяти тем поколениям, на долю которых пришлось это страшное время, стойко сражавшимся с врагом и самоотверженно трудившимся в тылу, соотечественникам, прошедшим через испытания концлагерей и оккупации, через горе, тяжкие потери и лишения. Этот день навсегда останется в наших сердцах как символ сплоченности и единства многонационального народа. Народа, внесшего неоценимый вклад в освобождение мира от фашизма и во многом предопределившего исход всей Второй мировой войны. 22 июня в 12:15 состоится всероссийская минута молчания, мы призываем воронежцев в это время склонить головы в память о павших, зажечь в своих домах Свечу Памяти, потому что спустя десятки лет мы все отчетливее понимаем, какой ценой досталась Победа. Воронежу был нанесен колоссальный ущерб, но его жители смогли не только отстоять свой город, но и за короткий срок восстановить его из руин, заново отстроить и украсить родной край. Одна из важнейших задач сегодня – сохранить память о выпавших на долю нашей Родины и ее народа испытаниях, чтобы не допустить их повторения. Своим созидательным трудом, новыми достижениями мы укрепляем могущество нашей страны, сохраняем мирным ее небо.