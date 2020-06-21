Воронежские полицейские получили приборы для измерения освещенности

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:27:24+03:00

Не во всех селах в ночное время горят огни на центральных улицах. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Госавтоинспекторы с их помощью будут проводить комплексное обследование дорог

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В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в регион поступило 15 приборов «Люксметр». Аппарат предназначен для определения освещенности проезжей части, пешеходных переходов, тротуаров и других сооружений, относящихся к улично-дорожной сети.

- С помощью "Люксметров" госавтоинспекторы проводить комплексное обследование на соответствие уровня освещенности обязательным требованиям стандартов в своих районах. При выявлении нарушения требований национального стандарта, сотрудники будут принимать меры административного реагирования, - отметили в полиции.

Возможно, это поможет улучшить видимость в ночное время на дорогах в сельской местности. Нередко там даже на центральных улицах нет света.

ИСТОЧНИК KP.RU