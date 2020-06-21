В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:44:33+03:00

В более чем десяти районах объявили чрезвычайную и высокую пожарную опасность

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ГУ МЧС по Воронежской области предупреждает об опасном метеорологическом явлении. В понедельник, 22 июня, в Лискинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, в Нижнедевицком, Таловском, Борисоглебском, Калачеевском, Семилукском, Хохольском, Репьевском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Воробьевском районах - высокая пожарная опасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели напомнили, что на всей территории Воронежской области действует противопожарный режим: запрещен въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб.

Кроме того, в лесах и населенных пунктах по всей области запрещено разжигать костры.

ИСТОЧНИК KP.RU