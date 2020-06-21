В Воронежской области таксист украл козу и подарил ее другу

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:51:30+03:00

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы

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Полицейские в Каширском районе задержали 29-летнего таксиста по подозрению в краже козы. Вдобавок к этому выяснилось, что мужчина является жителем соседнего государства и находится в федеральном розыске за ряд преступлений.

- На автомобиле «Ниссан Альмера» около 20 часов он доставил клиента на улицу Кольцовскую села Левая Россошь. Завершив заказ, напротив, на пастбище мужчина заметил козу. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник отвязал животное, погрузил его к себе в салон на заднее сиденье и скрылся, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Однако таксиста заметил случайный очевидец - он сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции, передал стражам порядка информацию о марке и номере автомобиля. В итоге подозреваемого очень быстро нашли.

Полицейским таксист сказал, что козу отвез в Хохольский район и подарил своему знакомому.

За кражу и федеральный розыск мужчину поместили в изолятор временного задержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По статье "Кража" таксисту могут дать за козу до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU