2020-06-21T15:00:21+03:00
Общество

После изнуряющей жары в Воронеж грядет похолодание до +25 градусов

Обещают синоптики и дожди с грозами
Татьяна МИСТЮКОВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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Небесная канцелярия, похоже, приготовила воронежцам передышку от изнуряющей жары. Сегодня температура еще продержится в районе 30 градусов, возможна гроза и небольшой дождь.

А вот с завтрашнего дня, как передает Воронежский гидрометеоцентр, все поменяется.

Так, в понедельник 22 июня, ночью будет +17, а днем уже +25 градусов, облачно и дожди.

Во вторник, 23 июня, Ночью термометр покажет +16, днем +25, возможна гроза и дождь.

В среду, 24 июня, ночью ожидается +14 и небольшой дождь. Вероятность осадков сохранится и днем, будет еще чуть прохладнее - в районе +22.

В четверг, 25 июня, ночью снова +14, днем +23, преимущественно солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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