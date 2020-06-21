После изнуряющей жары в Воронеж грядет похолодание до +25 градусов
Небесная канцелярия, похоже, приготовила воронежцам передышку от изнуряющей жары. Сегодня температура еще продержится в районе 30 градусов, возможна гроза и небольшой дождь.
А вот с завтрашнего дня, как передает Воронежский гидрометеоцентр, все поменяется.
Так, в понедельник 22 июня, ночью будет +17, а днем уже +25 градусов, облачно и дожди.
Во вторник, 23 июня, Ночью термометр покажет +16, днем +25, возможна гроза и дождь.
В среду, 24 июня, ночью ожидается +14 и небольшой дождь. Вероятность осадков сохранится и днем, будет еще чуть прохладнее - в районе +22.
В четверг, 25 июня, ночью снова +14, днем +23, преимущественно солнечно.
ИСТОЧНИК KP.RU