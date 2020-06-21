2020-06-21T10:33:32+03:00
Происшествия

В Воронеже на пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку

А в Верхнехавском районе под колеса попала девятилетняя девочка
Татьяна МИСТЮКОВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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Так совпало, что в субботу в разных частях Воронежской области произошло два ДТП, в которых фигурировали 54-летние водители и два пешехода женского пола.

Как сообщает региональное ГУ МВД, первое произошло в Воронеже примерно в 10.10 часов у дома № 41 по улице Кольцовская.

- По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь по улице Кольцовская со стороны 9 Января в сторону Плехановской наехал на пешехода - 20 летнюю жительницу Воронежа. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переход, - рассказали в полиции.

Второе ДТП случилось в Верхнехавском районе примерно в 18.40.

- В поселке Подлесный, также по предварительным данным, 54-летний водитель «Хендэ Солярис», наехал на девятилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.

В итоге обе пострадавшие с телесными повреждениями попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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