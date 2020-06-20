Неизвестный совершил дерзкое ограбление банка в Воронеже

20 Июнь 2020 2020-06-20T20:27:17+03:00

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В субботу, 20 июня, около 17.00 неизвестный мужчина в маске вошел в банк, расположенный в Северном районе на улице Владимира Невского. Угрожая оружием, он протянул оператору сумку и потребовал отдать ему деньги. Девушка наполнила сумку содержимым кассы и отдала грабителю, после этого злоумышленник скрылся.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, поймать злоумышленника по горячим следам не удалось.

- Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лица причастного к совершению противоправного деяния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой», - прокомментировали в ведомстве.

Размер похищенной суммы правоохранители не называют. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU