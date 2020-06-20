2020-06-20T19:05:23+03:00
Общество

Из-за холодной и капризной весны воронежцы не уведели бабочек

Своими наблюдениями за насекомыми поделились энтомологи Воронежского заповедника
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Воронежского биосферного заповедникаФото с сайта Воронежского биосферного заповедника
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Энтомологи Воронежского заповедника рассказали, как пережили минувшую весну насекомые. Оказалось, что раннее тепло скупе с капризами погоды заставили мелких обитателей Усманского бора пережить немало трудностей.

Так, март был очень теплый, днем воздух прогревался аж до 19 градусов по Цельсию. Необычно теплая погода пробудила из зимней спячки насекомых раньше срока.

- 1-го марта появились перезимовавшие жуки двуточечной божьей коровки, 8-го марта – бабочки крапивницы; 5-го марта зарегистрирован первый облет домашних пчел и 8-го марта – массовый облет, - рассказали энтомологи заповедника. - Оживление гнезд рыжего лесного муравья наблюдали уже 11-го марта, а 11-го и 12-го марта появились в лесном массиве заповедника бабочки лимонницы, адмирала и павлиньего глаза.

Весь март насекомые проявляли активность и питались нектаром на растениях, но потом резко похолодало. Низкие температуры затормозили развитие кормовых растений.

- Взрослые насекомые были вынуждены впасть в дополнительную, вредную для их здоровья, спячку (диапаузу), а видам, зимующим в фазах личинки и куколки, было трудно завершить развитие. Апрель и май этого года – критические периоды для насекомых заповедника. Последующее очень жаркое начало и середина июня не компенсировали насекомым предыдущие холодные два месяца, - отметили специалисты.

Из-за капризов погоды воронежцы не видели многих видов насекомых. Например, дневных бабочек и шмелей. Не было первого весеннего поколения бабочек махаона и подалирия. Позже обычного отмечался лет при очень низкой численности бабочек мнемозины, включенной в Красные книги Липецкой и Воронежской областей.

-Вылупившиеся из куколок бабочки мнемозины не смогли нормально питаться, так как травянистые растения задержались в своем развитии и не цвели, - пояснили энтомологи.

Поздно появились и бабочки репейницы. Они ежегодно прилетают к нам из южных районов области.

Впрочем, по словам ученых, еще не все потеряно:

- У многих редких, в том числе «краснокнижных», насекомых новое (второе) поколение появится в конце лета и осенью. Если середина и конец лета будут благоприятными, то в начале–середине сентября мы, сотрудники заповедника и экскурсанты, как и прежде, сможем наблюдать и любоваться крупными и ярко окрашенными насекомыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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